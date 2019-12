Liverpool sul tetto del mondo: Flamengo battuto 1-0, decide Firmino ai supplementari

Il Liverpool è campione del mondo per club: ha battuto per 1-0 il Flamengo, dopo i tempi supplementari, nella finalissima giocata a Doha. La squadra inglese conquista il massimo titolo per club per la prima volta nella sua storia dopo 4 tentativi.

La partita, finita 0-0 dopo i 90 minuti regolamentari, è stata decisa da una rete in contropiede nel primo tempo supplementare da parte di Roberto Firmino. I brasiliani del Flamengo, con in campo gli ex ‘italiani’ Diego e Gabigol, ha comunque ben figurato. Terzo posto nel torneo per i messicani del Monterrey.