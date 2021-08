Livorno, si riparte dall’Eccellenza: il nuovo proprietario sarà Paolo Toccafondi

Il calcio a Livorno riparte con l’imprenditore pratese Paolo Toccafondi. Così ha deciso in queste ore il comitato dei saggi, riunito nei giorni scorsi da parte del sindaco Salvetti. La nuova società amaranto si dovrebbe chiamare Unione Sportiva Livorno, ossia il nome storico del club livornese nato nel 1915. La squadra ripartirà dall’Eccellenza Toscana: nel tardo pomeriggio di oggi è infatti arrivata la Pec al sindaco da parte del presidente federazione Gravina, per l’iscrizione in sovrannumero al massimo campionato dilettantistico regionale.

Toccafondi, ex calciatore e portiere di Prato, Alessandria ed Empoli, attivo a livello imprenditoriale nel settore trasporti e logistica a Bergamo, in Lombardia, è stato fino allo scorso anno presidente del Prato Calcio. La società laniera è stata in mano alla famiglia Toccafondi per 42 anni, trascorsi prevalentemente in Serie C. La proposta di Toccafondi è stata accolta dal comitato dei saggi e ha prevalso su quelle di Roberto Felleca (ex patron di Como e Foggia), del broker italo-brasiliano Joel Esciua e su un gruppo di imprenditori livornesi.

Toccafondi dovrebbe annunciare nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore e del direttore sportivo che avrà il compito di fare la nuova squadra.