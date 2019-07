Lucchese: bando deserto per la nuova società, possibile l’affidamento diretto a Mariani

di Massimo Stefanini

Mancano pochi giorni all’iscrizione in serie D e la Lucchese è ancora un romanzo a puntate. Tanti proclami, cordate a destra e a manca, poi al termine della presentazione dei progetti, nessuno si è presentato. La nascita della nuova Lucchese – peraltro ancora non così scontata – ha avuto un preludio pieno di sorprese e perfino qualche imbarazzo. Al bando per raccogliere le manifestazioni di interesse per costituire una nuova società per il calcio cittadino, indetto dal Comune, infatti, nessuna anima viva.

Che non lo facesse Ninni Corda, che nelle scorse settimane si era fatto avanti insieme all’ imprenditore Roberto Felleca, non era più un mistero. Tanto che già a qualche ora dalla chiusura del bando, alle 15 di ieri, era chiaro che Corda avrebbe rinunciato, interessato piuttosto a fare un’offerta per il Foggia. Era il gruppo presentato da Roberto Pruzzo e che aveva riportato in C il Como. La vera sorpresa è stata la mossa di Danilo Mariani, il numero uno della Healty Factory di Roma, che nei giorni scorsi, proprio nella capitale, aveva avuto un lungo colloquio con il sindaco Alessandro Tambellini. Nemmeno lui – che ha promesso di portare a Lucca mister Agostinelli – ha partecipando al bando – di fatto poi annullato dal

dirigente comunale -, ma 37 minuti dopo la scadenza, ha depositato all’ufficio protocollo del Comune il suo progetto.

Ora, visto che anche la terza cordata, quella locale, facente capo a Mario Santoro e Bruno Russo, insieme ad un gruppo di sponsor locali, è fuori dai giochi, il Comune potrà valutare se affidare direttamente il titolo della squadra di calcio cittadino a Danilo Mariani, l’unico che di fatto abbia formalizzato un’offerta, sebbene specificatamente fuori dal bando. E adesso? Il destino della Lucchese si fa se possibile ancor più nebuloso.

Mariani, l’imprenditore romano, titolare della Health Factory di Roma e di altre aziende orbitanti nel mondo della salute, aveva rassicurato proprio ieri il sindaco Alessandro Tambellini circa il fatto che avrebbe presentato un’offerta nei tempi. La proposta è giunta, sebbene fuori bando: ora, da palazzo Orsetti, fanno sapere che verrà comunque valutata per considerare l’ipotesi di un affidamento diretto.

Come dire: annullata la procedura per la manifestazione d’interesse, la commissione di tre saggi che il sindaco intendeva riunire per giudicare approfonditamente le garanzie ricevute, potrebbe comunque tornare utile per valutare l’unica possibilità rimasta. Il tempo stringe, del resto: per l’iscrizione in sovrannumero alla serie D c’è spazio fino a lunedì (29 luglio).