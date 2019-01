Maturità 2019: uscite le materie della seconda prova

Nella seconda prova scritta, quella che cambia da indirizzo a indirizzo, esordisce la prova multidisciplinare. Il Ministero ha comunicato oggi, in anticipo rispetto agli altri anni, le materie scelte per ogni indirizzo.

Al liceo Classico sono previsti latino e greco, mentre allo Scientifico matematica e fisica.

Al liceo delle Scienze umane, opzione economico sociale, le materie scelte sono Scienze umane e diritto ed economia politica, Discipline turistiche e aziendali e inglese quelle per l’Istituto tecnico del turismo, informatica e sistemi di reti per l’Istituto tecnico indirizzo informatica.

Per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia, gli studenti dovranno cimentarsi in scienza e cultura dell’alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici.

Le prove scelte per l’indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale sono economia agraria e dello sviluppo territoriale e valorizzazione attività produttive e legislazione di settore.

“Comunichiamo le materie con largo anticipo” – ha detto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, rivolgendosi agli studenti – “Come sapete da quest’anno ci sono delle novità. Per sostenervi organizzeremo delle simulazioni a febbraio, marzo e aprile”. Le simulazioni si terranno seguendo questo calendario: prima prova scritta, 19 febbraio e 26 marzo. Seconda prova scritta, 28 febbraio e 2 aprile.

La prima prova della Maturità sarà il 19 giugno, la seconda il 20 giugno e poi si passerà direttamente a quella orale, perché quest’anno non ci sarà la terza prova.