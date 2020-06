Milenkovic si racconta a Radio Bruno: ecco tutte le sue parole al Pentasport

Nikola Milenkovic si racconta a Radio Bruno Toscana: “Sto bene, abbiamo lavorato molto e non vedo l’ora di cominciare a giocare. È bellissimo avvertire l’emozione della partita. Il CTS ha dato l’ok per ripartire ed è giusto farlo. Ho avuto la fortuna di partecipare a un Mondiale e le dinamiche a livello di temperature sono simili, quindi non mi sento preoccupato. Coppa Italia? L’ho vista, soprattutto mi ha impressionato il ritmo e l’intensità, ho visto squadre pronte a giocare ai massimi livelli. Lunedì affrontiamo il Brescia, non penso alla preoccupazione per eventuali infortuni, penso che ci siano le condizioni per giocare in tranquillità. Penso molto alla gara, spero possa andare bene per noi. Un obiettivo? Vogliamo vincere ogni gara senza guardare la classifica, alla fine tireremo le somme. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita senza fare calcoli. In Serbia è stato bello vedere di nuovo i tifosi sugli spalti, speriamo che presto accada anche in Italia. Tutti noi siamo importanti in squadra, mi aspetto che tutti diano il massimo e il loro contributo. Ribery potrà fare la differenza: è un fuoriclasse assoluto anche lontano dal campo. Rinnovo? Ho sempre detto che parleremo al momento giusto di questo. Ora mi sembra prematuro, sono concentrato sul campionato. Con Pezzella mi sono sempre trovato bene, è un leader e un grande capitano. Non vedo un problema se siamo entrambi destri. Vlahovic? Se continuerà ad allenarsi come sta facendo in futuro sarà uno degli attaccanti più forti, ha tutto per esserlo. Ripresa? Dopo il lockdown mi sono concesso una passeggiata in città ed è stato importante potersi tornare ad allenare al Centro Sportivo. Rispettiamo tutti i criteri di sicurezza con i dispositivi. In questi mesi mi sono concentrato sulla storia dell’Italia, un Paese bellissimo”.