Montevarchi: sconfitta in amichevole col Perugia, dal mercato arriva Mignani jr.

Prima uscita stagionale con goleada subita per la neopromossa in Serie C Aquila Montevarchi: il Perugia vince infatti 6-0 contro la squadra toscana grazie alle reti nel primo tempo di Vanbaleghem, Burrai (su rigore) e Lisi, mentre nella ripresa segnano Melchiorri, Kouan e Bianchimano.

Intanto l’Aquila Montevarchi ha dato il benvenuto social a una nuova pedina: si tratta di Guglielmo Mignani, punta centrale classe 2002, figlio di Michele, attualmente allenatore del Bari e in passato ex calciatore di vari squadre toscane come Pistoiese, Lucchese, Grosseto e in particolare “bandiera” del Siena.