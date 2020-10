Oggi 25 ottobre domenica senza campionati dilettantistici in Toscana

Oggi 25 ottobre è stata la prima domenica – per un mese – senza campionati dilettantistici regionali in Toscana (prime squadre e giovanili). Il provvedimento riguarda tutti gli “sport di contatto”, fra cui ovviamente anche il calcio: la decisione è scaturita per ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani.

Il provvedimento vale quindi per Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria.

In merito allo stesso argomento, sul piano nazionale, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sul proprio profilo Facebook dopo le disposizioni dell’ultimo Dpcm ha spiegato: “Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà continuare ad allenarsi, ma senza giocare partite. Dopo un lungo confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è prevalsa una scelta di buon senso. Nelle prossime ore, insieme ai rappresentanti del settore, studieremo ulteriori misure di sicurezza per una maggiore tranquillità di tutti e scongiurare possibili chiusure.

Vi rivolgo però un appello accorato: fate attenzione e rispettate al massimo le regole, in palestra come in qualsiasi altro luogo. È un momento davvero critico, non abbiamo ancora vinto la nostra guerra contro il coronavirus.

Ho combattuto per arrivare a questa scelta ma dobbiamo essere tutti consapevoli del momento difficile per il Paese, che ci deve obbligare ad un rispetto rigoroso dei protocolli.

Abbiamo chiesto già tanti sacrifici al mondo dello sport, tra i settori più colpiti dall’epidemia, e soprattutto abbiamo chiesto ai gestori investimenti cospicui per il rispetto doveroso di rigide misure.