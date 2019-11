Ottavi di Coppa Toscana, la San Marco che vince agli Oliveti di Massa per 1-0

In un’altra giornataccia la Massese subisce l’ennesima sconfitta casalinga battuta con una rete subita nel finale dalla San Marco Avenza. E’ il primo nel doppio confronto previsto per il passaggio al turno successivo della coppa. La rete decisiva è arrivata ad una ventina di minuti dal termine ad opera di Ricci che ribadiva in rete una respinta del portiere Giacobbe: finisce così 0-1. Entrambe le squadra hanno fatto riposare, almeno parzialmente, alcuni titolari.

Massese : Giacobbe; Bonni; Forcella (76’ Materazzi); Barbero (Cap.); La Rosa; Mussi; Piscopo (50’ Biserni); Marcon (81’ Faye); Conedera; Posenato; Kthella ( 60’ Fusco). A disp. Fiaschi; Cela; Giomi; Materazzi; Biserni; Galloni; Manfredi; Faye; Fusco. All. Matteo Gassani.

San Marco Avenza : Lagomarsini; Ricci; Batti; Brizzi (Cap.); Zuccarelli; Mosti S.; Cucurnia; Bascherini (78’ Michelucci); Doretti; Magni (50′ Andreotti); Gabrielli. A disp. Rossi; Manzo; Busnelli; Raffo; Mosti D.; Benedetti; Michelucci; Vatteroni; Andreotti. All. Turi.

Arbitro : Francesco Masi di Pontedera

Rete: 73’ Ricci ( San Marco).

Aldo Antola