Paolo Mangini, presidente regionale Figc-Lnd: “Futuro quasi scontato. La decisione finale sarà del Consiglio Federale”:

Intervento in diretta ai nostri microfoni Paolo Mangini, presidente regionale della Figc-Lnd, ecco le sue parole:

Dunque, anche a me, mi piacerebbe che quelli che vincono e perdono lo facessero sul campo. E’ chiaro che facendo una costatazione legata alle condizioni attuali ed ai comunicati del governo, mi sembra una decisione quasi scontata anche se come ho ripetuto più volte la decisione finale è del Consiglio Federale di Venerdì 8 maggio. Decidere sul chiudere e come chiudere i campionati.

Penso che in questo Consiglio si dovrà decidere qualcosa se poi la decisione di come concludere va presa dopo può andare bene lo stesso. Intanto si deve decidere se continuare o no.

In Eccellenza si sono giocate 25 partite su 30, è difficile dire che non è successo nulla. La prima cosa che io ho chiesto alla LND il 9 di marzo,che il primo atto verso la società fosse quello di stabilire subito che i costi federali d’iscrizione debbano essere ridimensionati e che il consiglio della Toscana avrebbe fatto il possibile per contribuire attraverso i propri fondi per alleviare i costi di tutte le società.