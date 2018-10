Pioli: “Dovremo restare sul pezzo per 90 minuti, Mirallas è infortunato. Gasperini? Non parlo degli altri”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico

“Le prestazioni in trasferta sono stati importanti contro squadre forti. Se ci hanno insegnato è che, contro certe squadre, non devi mollare mai la presa. Quando è successo, lo abbiamo pagato a caro prezzo. Dovremo restare sul pezzo per più di 90 minuti, ogni pallone può essere quello determinante”.

“Gasperini? Ho già risposto. Mi piace parlare della mia squadra, non delle altre. Dobbiamo essere motivati, la crescita deve essere continua, abbiamo ambizioni, dobbiamo far di tutto per raccogliere qualche soddisfazione”.

“Il nostro modo di stare in campo prevede anche posizioni diverse per creare difficoltà agli avversari. Dobbiamo fare gioco e contrapporci bene. La Lazio ha qualità tecniche e prestanza fisica, dovremo stare attenti in fase difensiva e giocare bene quando avremo la palla”.

“Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Dovremo giocare seguendo le nostre qualità. Il nostro obiettivo è migliorare il campionato dell’anno scorso, vogliamo provare ad essere pericolosi in tutte le partite. Le gare prima della sosta sono importanti e delicate. Non siamo concentrati sul futuro che dipende dai risultati. Pensiamo solo a questi”.

“Badelj? Gli ho voluto molto bene, è stato un riferimento per me e per la squadra. Ho provato a farlo restare, ma ha fatto un’altra scelta, così come noi. Mi fa piacere ritrovarlo”.

Milinkovic-Savic? Ha grandi qualità tecniche e una grande prestanza fisica, la Lazio lo cerca spesso sui rinvii dal fondo, ma la Lazio non è solo lui. La punta centrale attacca bene la profondità. Conosciamo le loro caratteristiche.

“Mi aspetto un avversario determinato, so quanto pesa perdere un derby a Roma e poi hanno perso anche in Europa League, dovremo pareggiare la loro rabbia. Se saremo al loro livello, potremo giocarci le nostre possibilità”.

“Il nostro centrocampo è ben assortito indipendente da chi giocherò, poi vedremo chi sceglierò”.

“La mia stagione alla Lazio è stata bella, il percorso della Fiorentina è diverso, ci sono prospettive importanti, dobbiamo salire scalino per scalino per arrivare a quel livello”.

“Mirallas non sarà convocato, ha avuto un trauma discorsivo alla caviglia. Pjaca sta bene, mi ha dimostrato un’ottima condizione”