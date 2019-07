Pisa, dal ritiro di Storo parla anche Moscardelli: “Vorrei far parlare di me ancora in Serie B”

Di Lorenzo Aliberti

Continua il ritiro in Trentino del Pisa di Luca D’Angelo. Domenica i nerazzurri hanno disputato le due amichevoli con due formazioni locali vincendo largamente in entrambe le circostanze.

Da Storo, dopo le parole del mister, ci sono state anche le dichiarazioni di capitan Davide Moscardelli che probabilmente disputerà con il Pisa l’ultima stagione da calciatore prima di appendere le scarpe al chiodo. Ecco le sue parole: “Sappiamo che sarà dura ma con l’entusiasmo che abbiamo possiamo provare a ripartire forte. Poi vedremo dove saremo riusciti ad arrivare. Vorrei far parlare di me ancora in Serie B in quello che a tutti gli effetti credo sarà il mio ultimo anno da calciatore“.

Sulle prime amichevoli stagionali:”Prima partita con tutti reduci dello scorso anno, gambe un po’ pesanti ma lo sapevamo ed è normale che sia così. Andiamo avanti e continuiamo ad allenarci al meglio“