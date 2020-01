Pisa, è ormai fatta per Soddimo e Vido: si attendono le ufficialità

Sembrano ormai definite le prime due trattative in entrata del Pisa.

È ormai fatta per gli arrivi di Danilo Soddimo e Luca Vido in Toscana. Il primo, attualmente in forza alla Cremonese, arriverebbe a titolo definitivo, mentre il giovane centravanti classe 97′ con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per Soddimo siamo praticamente ai dettagli ed indiscrezioni parlano di un accordo praticamente raggiunto. Per Vido anche qui sembra tutto fatto, con l’Atalanta detentrice del cartello dell’ex Perugia, che avrebbe già dato l’ok per il trasferimento al Pisa.