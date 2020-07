Pisa ed i playoff, nerazzurri artefici del proprio destino allo “Stirpe”

Una città ed una squadra che sognano.

Sognano quel traguardo che potrebbe essere raggiunto venerdì a Frosinone sicuramente con un’eventuale vittoria della formazione guidata da Luca D’Angelo. Sono tante le comunicazioni che darebbero l’accesso ai nerazzurri alla zona play-off ma l’esito delle sfide, che si giocheranno tutte venerdì con calcio d’inizio alle ore 21:00, potrebbe far scivolare la squadra Toscana fuori dalla zona valida per disputare gli spareggi promozione. La certezza è quella di evitare di arrivare alla classifica avulsa (pari punti) contro Empoli, Chievo e Frosinone poiché, tramite i vari calcoli, i nerrazzurri sarebbero in una condizione peggiore rispetto alle altre formazioni.

Le combinazioni sono veramente tante poiché paradossalmente il Pisa potrebbe raggiungere i play-off anche con una sconfitta se Salernitana ed Empoli non portano a casa l’intera posta in palio nelle loro sfide contro rispettivamente Spezia e Livorno, con i Campani che giocano tra le mura amiche mentre l’Empoli giocherà al Picchi.

La totale incertezza che regna in questa classifica dà anche la possibilità al Pisa di arrivare addirittura al quinto posto ma, per raggiungere quella preziosa posizione,Gucher e compagni dovranno sicuramente vincere in terra ciociara ma dovranno anche sperare in un passo falso del Cittadella impegnato sul campo dell’Entella e del Chievo che giocherà in casa contro il Pescara.

I dubbi sono tanti come e tanta l’attesa frenetica sia per la squadra sia in città. Tutti prontissimi per venerdì 31 luglio ore 21:00.