Pisa – Eto Futball KFT 1-1, Marconi regala il pari ai nerazzurri nel finale

PISA-ETO FUTBALL KFT 1-1

PISA (3-5-2): Gori (46′ D’Egidio, 69′ Reinholds); Meroni, Benedetti, Liotti; Belli, Minesso, Gucher, Izzillo (71′ Zammarini), Lisi; Moscardelli (46′ Marconi), Masucci (46′ Pesenti). A disp. Fischer, Nacci, Langella. All. D’Angelo

ETO FUTBALL KFT: Horvat T., Kovacs, Yukasovic, Dvorschak, Vari, Marius, Vashkeba, Bagi, Szimsco, Andric, Szantho. Subentrati: Gyurakovics, Domonkos, Tar, Granicz, Horvat Z. All. Boer

Arbitro: Giordano di Novara (Massimino-Gualtieri)

Marcatori: 15′ Vashkeba (E), 78′ Marconi (P)

Note: Ammoniti: Vari (E), Marius (E).

Ultimo test in Trentino per il Pisa contro gli ungheresi dell’Eto Futball KFT. La preparazione si fa sentire e D’Angelo deve rinunciare a Birindelli, De Vitis, Aya, Siega e Verna alle prese con qualche acciacco mentre non giocano in attesa del definito transfer gli ultimi arrivi Pinato, Marin e Raul Asencio che ormai da giorni si allenano con il gruppo. Ai box anche Ingrosso che deve recuperare dall’infortunio mentre Masi è in attesa della cessione. Il Pisa disputa una buona gara spingendo soprattutto sugli esterni. Il vantaggio però è degli ungheresi, molto nervosi e fallosi, che la sbloccano con Vashkeba. Nerazzurri vicini 4 volte al pari: Moscardelli colpisce la traversa, Masucci prima sfiora l’incrocio dei pali poi trova la pronta risposta del portiere Horvat. Nella ripresa Marconi impegna Horvat e poi lo supera su un grande assist di Gucher che scavalca la retroguardia ungherese. Pisa vicino al 2-1 in due occasioni con Pesenti e con Marconi ma finisce 1-1 con un accenno di rissa finale sedata a fatica con il triplice fischio dell’arbitro con un minuto di anticipo.