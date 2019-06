PISA IN SERIE B! Stasera grande festa all’Arena Garibaldi!

Di Lorenzo Aliberti

Dopo il meritato successo di ieri sulla Triestina e quindi la promozione in Serie B, adesso è arrivato il tempo dei festeggiamenti per aver ritrovato una categoria importante dopo due anni.

Categoria ritrovata in una maniera nettamente diversa poichè nella promozione contro il Foggia hanno fatto da padrone le vicissitudini societarie invece dei risultati sul campo. Adesso tifosi e giocatori possono contare su una società seria con tante ottime idee e sopratutto progettualità.

Ieri, prima all’Arena Garibaldi e poi per le strade della città, sono iniziati i primi festeggiamenti che proseguiranno questa sera all’Arena Garibaldi insieme a tutti gli eroi che hanno portato il Pisa in Serie B. Appuntamento allo stadio “Romeo Anconetani” alle ore 20! Sulla nostra pagina Facebook “Tutto il Calcio di Radio Bruno Toscana” le immagini in diretta dalla festa tinta di nerazzurro.