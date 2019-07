Pisa, mister D’Angelo a margine delle due amichevoli di ieri: “Gruppo granitico, i nuovi innesti si sono integrati ottimamente.”

Di Lorenzo Aliberti

Dopo la doppia vittoria nel triangolare di ieri, il mister del Pisa, Luca D’Angelo, ha rilasciato un’intervista parlando di questi giorni di ritiro in Trentino: “Era giusto che nella prima partita andasse in campo parte del gruppo che ha fatto bene nella passata stagione. Da domani i carichi saranno più intensi, ma sono ottimista anche perchè lavoro con il gruppo granitico che ormai tutti conoscono. Un gruppo che ha anche ottimamente integrato i nuovi arrivi”.

Mercoledì andrà in scena invece un’altra amichevole contro il Bari: “Anche se il risultato non conta, vogliamo andare in campo per il bottino pieno. Sono consapevole che la gara arriverà dopo giorni di lavoro duro, ma i ritiri sono così. In questa partita avrà sicuramente spazio De Vitis che ormai ha recuperato dal problema di questi giorni. Ci vorrà invece qualche giorno in più per avere nuovamente a disposizione Ingrosso e Birindelli”.

Una battuta sul giovane Fischer: “Ormai è dall’anno scorso che lavora con il nostro gruppo. Ovviamente vista la giovane età paga ancora qualcosa a livello fisico. Ma rimarrà sicuramente con noi e potrà crescere ancora di più nella Primavera di Baiano”.

Le partite amichevoli a Storo termineranno domenica 28 luglio quando verrà disputato il match tra i nerazzurri e l’Eto Futball.