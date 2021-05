Pisa, sirene dalla Serie A per il DS Roberto Gemmi: ci sarebbe lo Spezia

Il futuro del Pisa potrebbe non comprendere il DS Roberto Gemmi.

L’uomo di mercato nerazzurro, artefice della promozione in Serie B e della permanenza in cadetteria per due stagioni, è finito nel mirino dello Spezia, società fresca di salvezza in Serie A dopo il successo per 4-1 contro il Torino.

Gemmi potrebbe arrivare in Liguria come collaboratore dell’attuale direttore sportivo Mauro Meluso, peraltro ex nerazzurro ormai circa 20 anni fa.

Ipotesi invece meno concreta è quella della Cremonese, ma il club lombardo avrebbe optato come prima scelta per Trinchera del Cosenza.