Pisa, tanti nomi per l’attacco: spunta anche Vido

Fra 2 giorni, Luca D’Angelo e compagni torneranno a lavoro per preparare al meglio la prima sfida del girone di ritorno, contro il super Benevento di Pippo Inzaghi. Intanto la dirigenza sportiva del Pisa, capitanata da Giovanni Corrado e Roberto Gemmi, è a lavoro per trovare i profili adatti per rinforzare l’organico.

Sono tanti i nomi che circolano in queste ore: l’ultimo aggiunto alla lista è Luca Vido, giocatore in forza al Crotone che però in Calabria sta trovando poco spazio. Pista più esperta è quella che porta a Marcello Trotta, attaccante che ha poco minutaggio a Frosinone e sarebbe rinforzo molto interessante per il Pisa, squadra che ha poca esperienza in cadetteria. La suggestione però è Fabio Ceravolo, attaccante della Cremonese che ha scritto una pagina importante con la maglia nerazzurra, decisivo con le sue giocate per la promozione dei nerazzurri in Serie B nel 2007.

Oltre che per Ceravolo, Pisa e Cremonese sono a colloquio anche per Danilo Soddimo, centrocampista molto esperto con il vizio del goal. Nei prossimi giorni potrebbe entrare nel vivo proprio questa trattativa.