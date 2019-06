Pisa, ufficializzato il ritiro di Storo: in Trentino dal 17 al 29 luglio

Di Lorenzo Aliberti

Giornata di iniziative in casa Pisa! Infatti presso la sala stampa dell’Arena Garibaldi è stato ufficializzato il ritiro dei nerazzurri a Storo per la quarta volta, oltre all’iniziativa con il centro commerciale Pisanova. Per quanto riguarda quest’ultima iniziativa, il Pisa Sporting Club ha deciso di mettere in mostra il trofeo vinto in questi play-off proprio nel centro commerciale di Pisa, con ovviamente le dovute precauzioni per evitare maltrattamenti al trofeo.

E’ questo il miglior modo per consacrare questo connubio tra Pisanova ed il Pisa che potrebbe prolungarsi anche per la prossima stagione.

IL PISA ANCORA A STORO

Il Pisa tornerà come sappiamo da tempo a Storo per il ritiro precampionato. Sono state ufficializzate ovviamente le date ed infatti i nerazzurri arriveranno in trentino il 17 luglio in serata mentre faranno ritorno in Toscana nel pomeriggio del 29 luglio. Molto felice ovviamente il presidente Giuseppe Corrado nel ritornare a Storo, dove tutto lo staff si è trovato bene nella scorsa stagione: “Nell’ottica di una scaramanzia che ormai è diventata abituale, sono molto orgoglioso di tornare dove siamo stati negli ultimi anni. I servizi e il contesto ambientale sono stati unici. Ci siamo trovati bene a Storo, sono lusingato di avere la conferma che anche la Valle del Chiese ha trovato nel Pisa un testimonial importante. Credo che anche lì ci si meriti un upgrade in termini di categoria. E’ giusto che lo condividessimo con loro che ci hanno seguito da tempo. La nostra crescita la condividiamo con loro e speriamo che la Valle del Chiese attraverso il nostro brand possa assurgere a un grado di posizionamento turistico migliore, grazie anche alla location che è bellissima. Non vediamo l’ora di partire. Si azzerano tutte le cose che dobbiamo fare, sarà come un primo giorno di scuola.”

Parole alle quali ha fatto ovviamente eco Diego Decarli, organizzatore e coordinatore del ritiro nerazzurro in Trentino:“Devo ringraziare il presidente e tutto lo staff che ha collaborato per rendere possibile il ritorno del Pisa in Valle del Chiese. Quando si ha di fronte una società seria che programma e supera le difficoltà bisogna dirlo.

In un mondo in cui le società che spariscono stanno diventando una regola e siamo felici di poter trovare società come quella del Pisa. Il primo anno abbiamo portato la Mitropa Cup, il secondo anno la Scarpa d’Oro, quest’anno porteremo la Coppa della vittoria dei playoff grazie all’Associazione Cento.”. Ovviamente saranno in programma due amichevoli durante il soggiorno dei nerazzurri in ritiro. Le due partite coincideranno con i due weekend ovvero il 21-22 luglio ed il 27-28 luglio.

LE MAGLIE DELLA PROSSIMA STAGIONE

Durante la presentazione di queste iniziative si è fatto riferimento anche alle divise ufficiali che indosserà il Pisa nella prossima stagione. Novità importante sarà la terza maglia di colore verde che manca a Pisa dagli anni 80‘. Con i nerazzurri in cadetteria è cambiato anche il rapporto della società con Adidas come conferma anche patron Corrado: “Andando in Serie B noi abbiamo un rapporto diretto con la casa madre. La maglia principale come quella del concorso sui social ma sarà girocollo con un bordino nerazzurro e le scritte d’oro su fondo nero. La seconda maglia, che doveva essere bianca sarà invece gialla. Sarà un giallo molto bello con delle righine molto fini nerazzurre. La terza maglia sarà verde. I giocatori e lo staff non hanno voluto la maglia rossa, ci abbiamo sempre perso, quindi per scaramanzia abbiamo preso questa decisione. Abbiamo fatto anche una operazione con maglie celebrative di cui vi parleremo nei prossimi giorni.”

LA QUESTIONE STADIO

Due parole sono state spese dal Presidente anche sulla questione stadio che sembra andare versi esiti positivi: “Non c’è più nessuna remora sulla convenzione. Ci hanno chiesto di chiuderla per il 31 luglio ma noi abbiamo chiesti è possibile farla per il 20 di luglio, si tratta di capire solamente la data. Ci è servita questa finale di Trieste per far capire che noi con uno stadio nuovo partiamo con 10 punti in più. Trieste è un modello e poi un conto è fare 9 mila persone, un conto sono 16 o 20 mila persone.”