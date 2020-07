Play-off di Serie C, il toscano Massimiliano Alvini a 90 minuti dal grande sogno

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 22 luglio alle ore 20.45 si gioca la finalissima dei play-off di Serie C fra Reggio Audace (denominazione attuale della Reggiana) e il Bari, due società al primo anno in terza serie – ma con un grande blasone alle spalle – che si giocano la promozione in Serie B in una sfida in gara secca.

Ci sarà anche un po’ di toscana in questa partita, sulla panchina emiliana siede infatti mister Massimiliano Alvini: il 50enne di Fucecchio è il classico allenatore che ha fatto tutta la gavetta, partendo dalle più basse categorie dilettantistiche toscane, fino ad arrivare a essere uno degli tecnici più apprezzati della terza serie. Una carriera, la sua, che assomiglia in qualche modo a quella di un’altro toscano come Maurizio Sarri.

Alvini fino al 2007 allenava in Promozione Toscana al Quarrata, nel 2008 era passato al Tuttocuoio riuscendo a realizzare in pochi anni la scalata fino ai professionisti, precisamente in Lega Pro Prima Divisione (l’attuale Serie C unica). Nel 2015 si era accasato alla Pistoiese per una stagione, poi dal 2016 la sua prima esperienza fuori dalla Toscana, con l’ingaggio nell’Albinoleffe, dove ha allenato per quasi due anni, sempre in Serie C, prima di dover lasciare per dei problemi di salute. In quel periodo difficile era anche stato per diverso tempo opinionista sulla nostra emittente, Radio Bruno.

Nella scorsa estate era arrivata per lui la chiamata della Reggio Audace, da poco promossa in Serie C: la sua stagione è stata a dir poco positiva, con il secondo posto dietro al Vicenza e poi i play-off, finora dominati, fino appunto alla finale in programma mercoledì. Comunque andrà per lui, che è legato al club emiliano fino al 2021, quello raggiunto è già un grande traguardo. Ma l’appetito vien mangiando, e l’occasione di giocarsi la Serie B sul campo amico è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

In bocca al lupo, Max!