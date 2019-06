Poggibonsi: Vangi non basta, il Porto Sant’Elpidio va in serie D

Poggibonsi che vince per 3-1, ma non basta la tripletta di Vangi

Padroni di casa che tentavano un’impresa, ribaltare il 2-0 dell’andata al Polisportivo di Civitanova Marche non era facile, e nonostante il 3-1 finale, non riescono a centrare la promozione. Dopo un primo tempo combattuto, al 61′ passa il Porto con Ruzzier e dopo 20 minuti arriva l’inzuccata di Vangi per il pareggio toscano. Vangi che replica al 90′ sempre di testa per il 2-1 Poggibonsi e nel recupero realizza anche un calcio di rigore, ma è troppo tardi e l’arbitro fischia la fine, con il Poggibonsi che resta in Eccellenza e il Porto Sant’Elpidio che viene promosso.