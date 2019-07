Il Ponsacco esordirà nella Coppa Italia 2019/2020 in quel di Monopoli Domenica 4 agosto. Qualora i toscani riuscissero nell’impresa di vincere in Puglia, affronterebbero il Cosenza, sempre in trasferta, l’11 agosto.

Nella passata stagione i ragazzi di Scienza si sono qualificati per i playoff di serie C, uscendo al primo turno, concludendo la stagione all’ottavo posto.