Ponsacco non riesce a scardinare una Massese giovanissima e incompleta.

Massese: Ricci, Pedruzzi, Della Pina, Lucaccini, Mariotti, Mosti, Fatta (80′ Posenato), Citro, Aldrovandi (76′ Lecchini), Costantini (88’Imbrenda), Lorenzini. A disp. Pinarelli, Nardini, Bonni, Vietina, Granai, Maggiori. All. Paolo Malfanti.

Ponsacco: De Carlo, Gremigni (56′ Lici), Colombini, Mazzanti, Mariani, Doveri (88′ Negri), Semprini, Castorani (72′ Matteoni), Becagli (64′ Tazzer), Zorica, Caciagli. A disp. Bartolozzi, Albanesew, Menichetti, Caruso, Calabrese.

Arbitro: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Note: espulso al 70′ Pedruzzi; ammoniti Mosti, Cito, Aldrovandi.

Massa. Un Ponsacco sprecone non riesce a vincere a Massa contro i bianconeri fanalino della classifica ed per di più ridotti in dieci per un’espulsione a venti minuti dal termine! Ed alla fine umori opposti nelle due società, soddisfazione fra i bianconeri anche se un punto non servirà e delusione fra i rossoblù per una vittoria buttata. Una promozione che sembra spaventare tutte, non esiste infatti una squadra come nelle stagioni precedenti che ammazza il campionato, non città grandi insomma. Si inizia con la pioggia che si è placata ed il terreno che ha retto molto bene, un po’ di tensione davanti allo stadio per via della storica rivalità fra le tifoserie con forze dell’ordine ben spiegate, poi il via. La cronaca. Inizio Ponsacco in avanti con Semprini che al 2′ manca la deviazione facile ed al 5′ Zorica sfiora il palo, ed ancora Semprini da facile posizione manda alto al 15′. Nel mezzo una buona reazione della Massese ma sterile, senza conclusioni. Solo al 37′ la squadra con Malfanti in panchina crea una vera opportunità col tiro di Citro che da posizione laterale costringe De Carlo alla deviazione e sul capovolgimento ancora Semprini in diagonale sfiora il palo. Nella ripresa il solito Zorica manda alto da due passi ed al 55′ il vantaggio sembra fatto ma il tiro ravvicinato di Doveri è respinto d’istinto da Ricci. Gli ospiti non sembrano preoccuparsi anche perchè pochi minuti dopo la Massese è ridotta in dieci per l’espulsione di Pedruzzi per doppio giallo. Però col passar del tempo i bianconeri sono galvanizzati nel difendere il castello ed i rossoblù ospiti sempre più nervosi vedendo scorrere i minuti senza che arrivi il vantaggio. Cosi gli ultimi minuti sono un assalto, tutti in avanti con i bianconeri che prendono sempre più forza e coraggio ed i rossoblù sempre più nervosi nelle conclusioni. I due tecnici effettuano tutte le sostituzioni tattiche possibili, saltatori di testa e difensori. Tante mischie, salvataggi dei difensori ed enormi errori degli attaccanti fanno arrivare la partita al 96′ ( 6 di recupero) sul risultato di 0-0. Per fortuna che malgrado il buio non è stato necessario, come altre volte accendere i fari. Non ci sono più per la sicurezza.

Aldo Antola