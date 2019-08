Pradè in conferenza: “La squadra sarà competitiva e porterà entusiasmo, Commisso vuole alzare un trofeo”

Nella conferenza stampa odierna Daniele Pradè e Joe Barone hanno presentato Milan Badelj. Il ds viola ha risposto anche ad una domanda riguardante gli obiettivi di questa stagione. Queste sono state le sue parole: “Non ci siamo dati obiettivi sportivi, la nostra intenzione è ripartire da una squadra che gioca bene a calcio, da una squadra che riporta entusiasmo e che è competitiva. Commisso ha voglia di alzare un trofeo, dobbiamo dargli questa soddisfazione in un tempo che non sia molto lungo. C’è condivisione totale tra me e Joe Barone in ogni scelta che facciamo per il bene della squadra e dei tifosi. Questo mi tranquillizza perché se le cose dovranno andare bene sarà tutto merito mio, se andranno male sarà invece colpa di Joe (ride, ndr). Sotto l’aspetto economico Badelj ha fatto un grande sforzo: a Firenze guadagnerà meno che alla Lazio. Milan è un calciatore che ci consente di giocare in più moduli tattici: centrocampo a tre, ma anche a due. Il suo acquisto non esclude l’arrivo di un altro centrocampista. E’ dal primo luglio che ho in mente Milan. Ci siamo detti che volevamo ricostruire l’identità e chi meglio di Badelj? Per me è un calciatore forte e che ridarà quello che noi vogliamo far sentire ai nostri tifosi. Sarà il mio acquisto più importante, è quello che mi rappresenta. Un acquisto che mi ricorda quello di Lupatelli nel 2012 per importanza, fuori dal campo. Ringrazio lui, il suo agente e anche la Lazio. Il mio collega, Tare, e il presidente Lotito. La Fiorentina è sempre la stessa, cambieranno i giocatori e i dirigenti ma la maglia è la stessa”

Joe Barone invece ha commentato anche su Chiesa: “Negli spogliatoi a Livorno, subito dopo la gara, Federico mi ha detto «Joe, hai visto, quello era gol, un gran bel gol!». Gli ho detto di stare tranquillo e di continuare così. Federico è un nostro giocatore e giocherà accanto a Milan Badelj”