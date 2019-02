Pro Vercelli – Pisa 1-2, impresa nerazzurra in Piemonte: Pesenti e Moscardelli firmano la rimonta

Di Lorenzo Aliberti

PRO VERCELLI-PISA 1-2

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi, Mammarella; Bellemo, Schiavon (82′ Comi); Emmanuello (67′ Mal), Germano (34′ Azzi), M. Gatto (67′ L. Gatto); Morra. A disp. Moschin, Sangiorgi, Grillo, Auriletto, Pezziardi, Iezzi, Foglia, Gerbi. All. Grieco

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli (65′ Liotti), De Vitis, Benedetti, Lisi; Verna (65′ Marin), Gucher, Di Quinzio; Minesso (80′ Marconi); Pesenti (72′ Moscardelli), Masucci (80′ Meroni). A disp. D’Egidio, Kucich, Brignani, Masi, Izzillo, Gamarra. All. D’Angelo

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

NOTE: Ammoniti: Lisi (PI), Germano (PR), Crescenzi (PR), Verna (PI), L. Gatto (PR). Angoli: 10-3. Recupero: 1′ pt. / 4′ st.

MARCATORI: 20′ Berra (PV), 31′ Pesenti (PI), 77′ Moscardelli (PI)

Il Pisa passa a Vercelli e batte la Pro Vercelli 2-1. Una grande prestazione dei nerazzurri che potrebbero aver dato una svolta al suo campionato. Il match lo sbloccano i padroni di casa che al 20′ mettono la freccia grazie allo stacco di testa di Berra in mischia. Il Pisa nei primi minuti rischia molto e serve un super Gori per non far capitolare i suoi. Al 31′ arriva il goal del pareggio grazie al destro di Massimiliano Pesenti ben imbeccato da Minesso.

Nella ripresa è Moscardelli a cambiare le sorti della gara. Il numero nove nerazzurro entra in campo al 72′ e dopo 5 minuti trova il 2-1 deviando di testa una punizione perfetta di Liotti.

Per il Pisa è la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle contro Gozzano e Pistoiese. Domenica altro test decisivo per i ragazzi di D’Angelo che ospiteranno all’Arena la capolista Entella.