Pro Vercelli- Siena 1-1

Di Andrea Melai

Nel posticipo domenicale della Serie C girone A , si affrontavano la Pro Vercelli e la Robur Siena è finita in parita con reti all 11′ con Berra per la Pro Vercelli , pareggio nella ripresa al 51′ con Gerli , nel prossimo turno la squadra toscana affronterà il derby toscano con la Lucchese

Tabellino:

PRO VERCELLI: NOBILE, BERRA, CRESCENZI, MILESI, MAMMARELLA, BELLEMO, SANGIORGI, AZZI, GERMANO, M.GATTO, MORRA. ALL. GRIECO.

Robur Siena: Melgrati, Zanon, Arrigoni, D’Ambrosio, Guberti, Gliozzi, Aramu, Romagnoli, Gerli, Vassallo, Pedrelli. All. Mignani.

Arbitro: Sig. Colombo di Como