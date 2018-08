Radio Bruno Estate per la prima volta a Cremona. Appuntamento lunedì 23 luglio in Piazza del Comune

Sul palco saliranno, tra gli altri Francesca Michielin, Boombadash, Noemi, i Nomadi, Enrico Ruggeri & i Decibel, Le Vibrazioni, Dear Jack, Andrea Mingardi, Einar, Shade, Thomas.

Presentano la bellissima Alessia Ventura ed Enzo Ferrari

L’appuntamento da segnare in agenda è per lunedì 23 luglio a partire dalle 20:00, l’ingresso è gratuito.

Protagonisti i big della musica e le loro hit per uno spettacolo che si prefigge di diventare, ancora una volta, una straordinaria festa dedicata a un pubblico eterogeneo di tutte le età. Il Radio Bruno Estate rappresenta oggi uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana.

Radio Bruno, con 700.000 ascoltatori nel giorno medio, è prima in Emilia Romagna (davanti anche a tutti network nazionali e alle radio Rai) e conquista numeri sempre più importanti anche in Lombardia e in Toscana. Dopo Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Radio Bruno ha acquisito nuove frequenze anche a Milano. Le frequenze per sintonizzarsi su Radio Bruno a Cremona sono 92.300 Mhz.

Ci sarà spazio anche per i talenti emergenti con i giovani Robbie Roberta Francomanno e Fabio Curto.

“Radio Bruno per la prima volta porta a Cremona il Radio Bruno Estate – spiega l’ideatore dell’evento e patron dell’emittente, Gianni Prandi -; ogni data è unica e comporta uno sforzo organizzativo e economico considerevole, ma l’obiettivo è realizzare una grande festa che avvicinerà gli artisti e le voci della radio al proprio pubblico. Cremona è una città bellissima e accogliente, saremmo lieti di tornare nei prossimi anni con un numero sempre più significativo di ascoltatori. A Cremona Radio Bruno si può ascoltare sui 92.300 Fm”.

Il Radio Bruno Estate ha preso il via a Cesenatico il 6 luglio come evento clou della Notte Rosa della Romagna; il 14 luglio la seconda data a Mantova, il 19 luglio a Carpi, dove si trova la sede centrale dell’emittente: appuntamenti entusiasmanti e affollatissimi. Dopo la data di Cremona, la pausa agostana e il 2 settembre, in Piazza Maggiore a Bologna, l’ appuntamento conclusivo.

Anche il Radio Bruno Estate di Cremona sarà trasmesso in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno, in diretta televisiva sui canali 256 e 683, in streaming sul portale radiobruno.it e tramite la App gratuita per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente, per ascoltare Radio Bruno e seguire gli spettacoli anche in vacanza!

Curano la direzione artistica e la produzione Alessandro Prandi, Clarissa Martinelli e Leonello Viale.

LE NORME DI SICUREZZA

Come previsto dalla circolare Gabrielli, il pubblico che accederà alla piazza riceverà tagliandi numerati dagli addetti alla sicurezza.

Le uscite di sicurezza sono segnalate nella cartellonistica e comunicate in video e audio prima dell’inizio dello spettacolo.

Non sarà possibile accedere all’area dello spettacolo con bottiglie o contenitori di vetro, spray, repellente antizanzare, ombrelli, bastoni per selfie e qualsiasi oggetto che possa risultare pericoloso per il pubblico.

Clicca per scoprire tutte le novità sulla data di Cremona>>