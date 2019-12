Serie C: vincono Siena e Carrarese, pareggio in Pistoiese-Arezzo

In Serie C, nelle partite iniziate alle ore 15, il Siena vince ad Alessandria per 3-1, il Pontedera pareggia in casa per 2-2 contro la Pergolettese subendo il gol del pari al 90°, mentre un pareggio importantissimo è quello della Pianese (1-1), ottenuto al 90° contro il Novara. La capolista Monza vince per 0-3 ad Olbia.

Nelle gare iniziate alle ore 17,30 la Carrarese regala una gioia a Baldini con un successo all’ultimo respiro per 3-2. La squadra toscana viene ripresa sul pari dalla Pro Vercelli dopo essere stata in doppio vantaggio e la vince in pieno recupero: apre Cardoselli all’8’, raddoppio di Valente al 22’. La Pro accorcia al 28’ con Rosso e pareggia con Comi all’86’. Al 96’ ci pensa Tavano a risolvere il match.

L’AlbinoLeffe si aggiudica il derby con la Giana Erminio grazie ad un guizzo nel recupero: padroni di casa avanti con il rigore di Perna al 14’, pareggio di Gelli al 25’. Al 94’ il gol partita di Kouko.

Il Lecco, invece, conquista i tre punti nello scontro diretto di Gozzano: lo 0-2 finale è firmato da Merli Sala al 18’ e Fall al 90’.

Il Renate secondo in classifica pareggia in casa per 1-1 contro la Pro Patria.

Pareggio per 1-1 tra Pistoiese e Arezzo, gara segnata dall’infortunio dell’assistente di linea. Arezzo che trova il vantaggio lampo con Cutolo al 1’, pareggio di Stijepovic al 36’.