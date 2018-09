Robur Siena, ridotta la squalifica di Marco Rossi

Le frasi ingiuriose rivolte da Marco Rossi al direttore di gara durante l’incontro amichevole contro il Pontedera non sono passate di certo inosservate in casa Robur Siena. L’esperto difensore, ritornato in Italia dopo varie esperienze estere, era stato inizialmente squalificato fino al 30 settembre. Nella giornata odierna però il ricorso effettuato dalla società toscana è stato parzialmente accolto, con il classe ’87 che dovrà restare fermo fino al 15 settembre.