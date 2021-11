Serie A 10a Giornata | VAR e arbitro negano un rigore solare all’Empoli sullo 0-0, centoventi secondi dopo l’Inter passa, poi l’Empoli resta in dieci e non c’è più partita.

Servizio di Gabriele Guastella

EMPOLI (4-3-1-2) – 13 Vicario; 30 Stojanovic (dal 36 st 20 Fiamozzi), 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 27 Zurkowski (dal 23′ st 23 Asllani), 28 Ricci, 25 Bandinelli (dal 23′ st 8 Henderson); 10 Bajrami (dal 12′ st 32 Haas); 9 Cutrone (dal 23′ st 7 Mancuso), 99 Pinamonti. A disp. 1 Ujkani, 3 Marchizza, 26 Tonelli, 42 Viti, 5 Stulac, 35 Baldanzi, 19 La Mantia. All. A. Andreazzoli

INTER (3-5-2) – 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij (dal 33′ st 11 Kolarov), 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic (dal 26′ st 19 Correa), 5 Gagliardini (dal 38′ st 12 Sensi), 32 Di Marco; 7 Sanchez (dal 26′ st 8 Vecino), 10 Martinez Lautaro (dal 38′ st 9 Dzeko). A disp. 97 Radu, 2 Dumfries, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar. All. S. Inzaghi

Arbitro: Sig. D. Chiffi di Padova (Valeriani-Mastrodonato | IV Uff.le Di Martino – VAR Valeri-Galetto)

Marcatori: al 33′ 33 D’Ambrosio (I); al 22′ st 32 Di Marco (I).

Note: Angoli Empoli 5 Inter 6. Ammoniti: al 24′ 6 De Vrij (I), al 29′ 33 Luperto (E); al 14′ st 77 Brozovic (I), al 29′ st 5 Gagliardini (I). Espulsi: al 7′ st 28 Ricci (E). Recupero: 0′ pt – 4′ st. Spettatori: 9.500 (stadio aperto al 75% della capienza a causa dell’emergenza sanitaria).

Turno infrasettimanale al Carlo Castellani con l’Empoli che ospita i Campioni d’Italia dell’Inter. E’ la decima giornata nella massima divisione, gli azzurri arrivano dalla bella vittoria in casa della Salernitana per 4-2, i nerazzurri invece dal pareggio casalingo con la Juventus maturato nei minuti finali.

Andreazzoli deve fare a meno di Furlan, Romagnoli e Di Francesco, e deve fare i conti con alcuni calciatori che lamentano qualche piccolo acciacco fisico come per esempio Henderson: per questo motivo lo scozzese è costretto a partire dalla panchina.

Schierato dal primo minuto Bajrami alle spalle della coppia Cutrone-Pinamonti, esordio da titolare in difesa per Parisi.

Nell’Inter c’è un po’ di turn-over anche perché la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata ad un periodo impegnativo con tante gare ravvicinate tra campionato e champions.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo è equilibrato con l’Empoli che si fa preferire nella prima mezzora di gioco. Tra il 31′ e il 33′ nel giro di centoventi secondi i due episodi che indirizzano il match a favore degli ospiti nerazzurri.

Al 31′ Bajrami è toccato sulla caviglia da D’Ambrosio in area di rigore: l’albanese va giù, rigore solare che incredibilmente l’arbitro non vede, ma ancora più incredibile la decisione del VAR nel non richiamare il direttore di gara davanti al monitor, mentre da più angolazioni, nei monitor presenti allo stadio, appare chiaro come il difensore dell’Inter colpisca in pieno la caviglia del numero dieci azzurro ormai a tu per tu con Handanovic.

Centoventi secondi dopo D’Ambrosio di testa, su pennellata di Sanchez, trova la rete del vantaggio che indirizza la partita.

SECONDO TEMPO – Al’ 7 il secondo episodio chiave della partita. Samuele Ricci entra in ritardo su Barella; intervento irruento ma non cattivo, spettacolare con la gamba alta ma abbassata al momento del contatto. Il fallo avviene con il giocatore dell’Inter in fase di ripartenza addirittura dentro la propria metà campo di tre-quattro metri e defilato sulla destra, a pochi passi dalla panchina di Andreazzoli.

Il direttore di gara dopo qualche attimo di esitazione estrae addirittura il cartellino rosso, di fatto chiudendo la partita. L’Empoli in dieci fa fatica anche perché Andreazzoli è costretto a richiamare in panchina Bajrami inserendo Haas (12′) per cercare di equilibrare i duelli a centrocampo.

Due minuti dopo Gagliardini (14′) colpisce un clamoroso palo e, dopo un’iniziativa di Bandinelli culminata con un calcio di punizione battuto di poco alto da Pinamonti (15′), al 18′ è super Vicario su un colpo di testa da due passi di Lautaro.

Il gol dell’Inter che chiude definitivamente la partita arriva al 22′ con Di Marco che finalizza in rete da sinistra un’azione portata avanti sulla destra da Darmian.

Subito dopo, ma i cambi erano già pronti, Andreazzoli rivoluziona tutto con gli inserimenti di Asllani, Henderson e Mancuso in luogo di Zurkowski, Bandinelli e Cutrone, mentre Inzaghi risponde con gli inserimenti di Correa e Vecino per Brozovic e Sanchez.

C’è spazio anche per due gol annullati all’Inter: al 29′ è il VAR ad annullare la rete di Gagliardini, poi anche ammonito, per deviazione di braccio a due passi dalla porta di Vicario, mentre al 31′ Mancuso impegna Handanovic in una parata a terra.

Nell’ultimo quarto d’ora l’Inter pensa a gestire con l’Empoli che si fa apprezzare per impegno e voglia di provare le giocate nonostante il risultato ormai compromesso.

Partita certamente non spettacolare, anzi piuttosto soporifera e avara di emozioni, dove le decisioni arbitrali (inspiegabile veramente quella sul rigore non sanzionato a favore dell’Empoli, ndr) hanno dato un forte contributo “all’indirizzamento” della partita stessa.

Da segnalare nel finale il ritorno in campo di Fiamozzi al posto di Stojanovic.