Serie A: dilagano Atalanta e Roma, il Cagliari affossa il Benevento

Nelle gare della domenica del quart’ultimo turno di Serie A l’Atalanta compie un altro passo importante verso la Champions League battendo 5-2 il Parma già retrocesso e si riporta così al secondo posto. Sussulto d’orgoglio anche per la Roma, che vince 5-0 contro il Crotone, anch’esso già in Serie B, e rimane al settimo posto. Nel decisivo scontro diretto per la salvezza colpaccio del Cagliari che batte 3-1 il Benevento in trasferta e i campani sembrano sempre più vicini alla retrocessione (hanno 3 punti di ritardo dallo Spezia). Punticino importante in chiave salvezza per il Torino che strappa un 1-1 col Verona (i granata devono ancora recuperare la partita con la Lazio). Nel lunch match il Sassuolo espugna 2-1 il campo del Genoa e continua a sognare il possibile accesso alla prima edizione della Conference League.