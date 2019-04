Serie A, il Torino batte il Milan per 2-0 e lo raggiunge in classifica

Termina 2-0 per i padroni di casa la sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, è trionfo granata nel big match in chiave europea. Succede tutto nel secondo tempo: Belotti su calcio di rigore e Berenguer su errore del Milan decidono la sfida di questa sera. Nel finale rosso diretto a Romagnoli per via di un applauso ironico nei confronti del direttore di gara.

La sfida quarto posto si accende, ora c’è anche il Torino. Inter a 62 punti, Roma a 58, granata a 56 insieme a Milan e Atalanta, che giocherà domani sera contro l’Udinese. A 55 troviamo anche la Lazio, la lotta quarto posto è davvero serrata.

Nel prossimo turno i granata sfideranno la Juventus, in un derby che promette spettacolo. Il Milan invece, ospiterà a San Siro il Bologna.