Serie A: l’Inter inciampa a Torino, la Juve soffre ma batte la Lazio

In Serie A il posticipo delle ore 18 ha visto la vittoria a sorpresa del Torino per 1-0 contro l’Inter. Decide il gol di Armando Izzo, che di testa ha superato Handanovic grazie anche ad una leggera deviazione di D’Ambrosio, il quale ha prolungato la sfera sul secondo palo. Inter poco pericolosa soprattutto nel secondo tempo. A quattro minuti dal termine è arrivato anche il cartellino rosso per Politano. Tre punti che rilanciano in classifica la squadra di Walter Mazzarri, altro stop per gli uomini di Spalletti.

Nella gara delle 20.30 la Juventus anche soffrendo e demeritando vince 2-1 all’Olimpico. Lazio dominante per buona parte della sfida, in vantaggio grazie all’autorete di Emre Can. L’ingresso di Cancelo cambia la sfida: il laterale portoghese realizza il pareggio e si guadagna a un minuto dalla fine il rigore poi realizzato da Ronaldo. Bianconeri a più undici sul Napoli.