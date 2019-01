Nel posticipo serale della domenica di Serie A il Napoli batte la Lazio per 2-1 e si porta temporaneamente a -6 dalla Juventus, consolidando il secondo posto e allungando a +7 sull’Inter. I biancocelesti restano quinti, scavalcati dalla Roma.

La gara del San Paolo è stata decisa dai gol di Callejon (al primo centro in questo torneo) e di Milik per i padroni di casa, prima della rete laziale di Immobile: i biancocelesti hanno poi chiuso in 10 per il rosso ad Acerbi.