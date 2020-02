Serie A, nella domenica dei rinvii vincono Lazio e Roma

Nella domenica contraddistinta da diversi rinvii di partite a causa dei timori del Coronavirus, si sono giocate regolarmente solo due partite di Serie A.

Ad ora di pranzo la Lazio riesce a strappare 3 punti contro il Genoa, vincendo per 3-2. Ad aprire le marcature ci pensa Marusic, in gol dopo appena 2 minuti. Nella ripresa, poi, tutte le altre reti con Immobile che raddoppia, Cassata che accorcia le distanze e Cataldi che, su punizione, riporta a distanza di sicurezza la Lazio. Poi, nel finale, il rigore di Criscito – per un fallo di mano di Lazzari – e il forcing del Genoa che però esce sconfitto.

Nel tardo pomeriggio la Roma ritrova il successo in campionato con un netto 4-0 al Lecce. In gol al 13′ Ünder, al 37′ Mkhitaryan, al 70′ Džeko e all’ 80′ Kolarov. I salentini, dopo tre vittorie di fila, si fermano all’Olimpico ma restano al quartultimo posto in classifica.