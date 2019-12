Serie A: prima caduta della Juve, vince l’Atalanta, continua il digiuno del Napoli

Prima sconfitta stagionale in gare ufficiali per la Juventus: la Lazio supera 3-1 la squadra di Sarri grazie alla reti realizzate Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo. In classifica la Lazio si porta a -3 dai bianconeri, che restano così secondi dietro all’Inter.

Nel pomeriggio l’Atalanta ha superato per 3-2 il Verona con una rete nel recupero siglata da Djimsiti, dopo che avevano segnato Muriel e Malinovskiy per gli orobici e Di Carmine (doppietta) per i veronesi. Successo importantissimo per l’Atalanta che sale a quota 28 punti in classifica agganciando il Cagliari (che però deve ancora giocare) e a -1 dalla Roma quarta.

Finisce 1-1 tra Udinese e Napoli dopo una partita molto fisica ma povera di emozioni. Decidono i gol di Lasagna e Zielinski. Prosegue il digiuno dei partenopei, che non riescono più a vincere e anche contro un’Udinese coriacea si fermano sul pari. Il risultato non può lasciare soddisfatta la squadra di Ancelotti, che non ha giocato particolarmente bene.