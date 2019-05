Serie A: vittoria fondamentale per l’Atalanta in chiave Champions, successo prezioso anche per la Lazio

Negli anticipi del sabato in Serie A vincono Atalanta e Lazio, che proseguono la propria rincorsa verso l’Europa.

L’Atalanta ha battuto 2-1 il Genoa: i nerazzurri la sbloccano con il subentrato Barrow (che poi si infortuna) e chiudono la pratica con Castagne. Vano il timbro allo scadere di Goran Pandev. Atalanta momentaneamente terza in attesa dell’impegno dell’Inter contro il Chievo e ancora a +3 sul Milan (vittorioso a Firenze), si complica invece la corsa salvezza del Genoa che dovrà tifare i cugini della Sampdoria contro l’Empoli.

La Lazio si è imposta per 2-1 in trasferta a Cagliari grazie alle reti di Luis Alberto nel primo tempo e Correa nella ripresa. A riaprire i giochi ci aveva provato Pavoletti, su assist di Castro, con un colpo di testa ma gli ultimi assalti della squadra sarda non servono ad evitare la terza sconfitta consecutiva. I biancocelesti diventano settimi, avendo provvisoriamente scavalcato il Torino e si portano a -1 dai cugini della Roma, che pure deve ancora giocare.