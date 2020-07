Serie A: vincono Milan e Roma, cade la Juve, la debacle del Genoa fa sperare il Lecce

Proseguono le emozioni in Serie A anche nella penultima giornata di campionato. Facciamo il punto su cosa è accaduto questo mercoledì (senza soffermarci sulla Fiorentina, di cui parliamo nel resto del sito).

Si riapre la lotta salvezza: nonostante fosse privo di obiettivi, il Sassuolo batte il Genoa per 5-0. Match senza storia, con i neroverdi che sbloccano nel primo tempo con Traorè e Berardi e poi arrotondano il punteggio nella ripresa con i due gol di Caputo e il sigillo finale di Raspadori. Contemporaneamente alla Dacia Arena, Udinese-Lecce finisce 1-2. In gol Mancosu e Lapadula (dopo il vantaggio di Samir) regalano una speranza al Lecce, che ora si porta a -1 dai genoani. Si deciderà tutto all’ultima giornata: entrambe giocheranno in casa contro avversarie senza più obiettivi.

Vittoria ampia dell’Hellas Verona, che batte in casa la SPAL per 3-0: decidono la doppietta di Di Carmine e il gol di Faraoni. Buona prova della Lazio, in grado di vincere contro un Brescia che non ha concesso moltissimo, finisce 2-0 allo stadio Olimpico con i gol di Correa e Immobile (sempre più vicino al titolo di capocannoniere). Il Milan supera 4-1 la Sampdoria in trasferta con i gol di Ibrahimovic, doppietta per lui, di Calhanoglu e Leao. Per i blucerchiati a segno Askildsen.

Alle 21:45 la Roma risponde ai rossoneri: infatti i giallorossi, trascinati da un super Dzeko, si impongono per 3-2 a Torino, ribaltando lo svantaggio iniziale e centrano il terzo successo di fila, ottenendo il quinto posto matematico. Il Toro conclude la stagione in casa con una sconfitta. Delude invece la Juventus, imbottita di giovani: impresa del Cagliari, che batte per 2-0 la squadra di Sarri già campione d’Italia. A segno Gagliano e Simeone nel primo tempo