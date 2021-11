Serie B, 11^giornata: frena il Pisa, Brescia corsaro a Benevento

Serie B – 11^giornata

Benevento – Brescia 0-1

Frosinone – Crotone 2-1

Reggina – Cittadella 0-1

Spal – Perugia 1-2

Lecce – Cosenza 3-1

Monza – Alessandria 1-0

Ternana – Como 1-2

Parma – Vicenza 1-0

Pisa – Cittadella 1-1

Pordenone – Cremonese 2-2

Il Pisa continua a comandare la classifica della Serie B ma il distacco diminuisce ad 1 punto. Infatti adesso sulla scia del Pisa c’è il Brescia che sfrutta l’1-1 casalingo dei neroazzurri contro l’Ascoli e vince 1-0 a Benevento con il goal nel finale di Tramoni. Bene Perugia e Monza che vincono rispettivamente con la Spal e l’Alessandria in casa. Beffa finale per la Cremonese che pareggia 2-2 per effetto della rete al 92′ di Zammarini.