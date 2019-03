Serie B, 28esima giornata – Finisce 1-1 il posticipo tra Venezia e Palermo

Di Lorenzo Aliberti

Continua a comandare la Serie B il Brescia che vince a Cosenza per 3-2 dopo essere andato sotto per 2-0 al termine del primo tempo. Continua ad inseguire il Verona che riesce ad espugnare il “Curi” di Perugia per 2-1 e si piazza così al terzo posto a 5 lunghezze dalla capolista. Al quarto posto invece troviamo il Lecce che riesce a mantenere il passo vincendo il derby contro il Foggia per 1-0 grazie al goal di La Mantia nella ripresa.

In chiave salvezza successi fondamentali di Crotone e Padova. I calabresi si impongono all’Arechi di Salerno per 2-0 e si prende la scena Simy, autore di una doppietta mentre i veneti vincono a La Spezia sempre per 2-0 grazie alla doppietta di Bonazzoli.

Nell’ultimo posticipo finisce in parità la sfida tra Venezia e Palermo. Sblocca la partita Bocalon nel primo ma all’84 arriva il pari con la rete di Puscas.

Tutti i risultati della 28esima giornata: