Serie B: Brescia fermato dallo Spezia fallisce l’assalto alla vetta, vince il Venezia

di Maurizio Ribechini

La 21a giornata di Serie B è proseguita questa domenica con tre partite, oltre allo 0-0 che ha visto protagoniste Livorno e Pescara (ne parliamo nelle apposite pagine degli amaranto), vi è stata la vittoria per 2-1 del Venezia nel sentito derby veneto contro il Padova che ha permesso ai lagunari di portarsi fuori dalle acque di bassa classifica, relegando invece i cugini padovani da soli all’ultimo posto.

Ma il match di cartello era Brescia-Spezia, una gara che dopo un turbinio di emozioni ma anche di polemiche per alcune scelte arbitrali, è finita 4-4. Un punto che lascia l’amaro in bocca ai bresciani che sognavano di potersi portare in vetta da soli davanti al Palermo, e invece restano secondi a -1. I liguri invece si portano al nono posto, ma a sole 2 lunghezze dal terzetto delle quinte in classifica.