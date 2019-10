SERIE B | Empoli ma cosa combini? La squadra di Bucchi si butta via a Trapani! La Gumina sciupa il 3-1 a trentacinque secondi dalla fine e Veseli fa autorete al 97′!

TRAPANI (4-3-1-2) – 12 Carnesecchi; 29 Del Prete, 6 Scognamillo, 4 Pagliarulo, 2 Da Silva (dal 1′ st 11 Jakimovski); 33 Moscati, 5 Taugourdeau, 28 Colpani (dal 19′ st 24 Golfo); 17 Luperini (dal 25′ st 21 Scaglia); 10 Nzola, 32 Pettinari. A disp. 1 Dini, 22 Stancapiano, 8 Aloi, 16 Minelli, 18 Cauz, 20 Candela, 23 Tulli, 25 Fornasier, 30 Canino. All. F. Baldini

EMPOLI (4-3-1-2) – 1 Brignoli; 5 Veseli, 6 Romagnoli, 3 Maietta (dal 36′ st 4 Nikolaou), 29 Balkovec; 16 Frattesi, 8 Stulac, 11 Bajrami; 10 Dezi (dal 24′ st 23 Gazzola); 19 Piscopo (dal 9′ st 20 La Gumina), 7 Mancuso. A disp. 22 Perucchini, 33 Provedel, 13 Antonelli, 31 Pirrello, 15 Fantacci, 21 Laribi, 26 Merola, 27 Cannavò. All. C. Bucchi

Arbitro: Sig. G. Ayroldi di Molfetta (Sechi/Saccenti | IV Uff.le Dionisi)

Marcatori: 8′ Bajrami (E), 23′ Moscati (T); 18′ st Stulac (E), 97′ aut. Veseli (T).

Note: Angoli Trapani 3 Empoli 5; Ammoniti: al 19′ st 29 Balkovec (E), al 37′ st 32 Pettinari (T), al 49′ st 21 Scaglia (T); Espulsi: -; Recupero: 0′ pt – 6′ st; Spettatori: xmila.

L’Empoli recupera Maietta al centro della difesa e La Gumina in attacco disponibile solo per la panchina. Ancora assenti Bandinelli (che sconta la seconda delle tre giornate di squalifica, ndr) e Moreo alle prese con un infortunio muscolare, mentre Mancuso ha recuperato dall’attacco influenzale della scorsa settimana. Stanno meglio anche Veseli, Balkovec e Bajrami che contro la Cremonese non erano al top della condizione fisica, rientrati acciaccati dalle rispettive nazionali; e proprio Bajrami viene lanciato titolare dal tecnico Bucchi che preferisce Dezi a Laribi per ricoprire il ruolo di trequartisti alle spalle delle due punte. In panchina si rivede, oltre a Merola, anche il giovane Cannavò che può respirare aria di Sicilia, per lui in pratica è un derby, come per La Gumina.

Per i siciliani formazione tipo con le sole indisponibilità dei lungodegenti, e Trapani schierato dal tecnico Francesco Baldini con il 4-3-1-2. Per i padroni di casa settimana calda con le note vicende societarie (in arrivo forse una penalizzazione in classifica, ndr), e l’esonero del Direttore Sportivo.

PRIMO TEMPO – Partenza importante dell’Empoli, e al minuto otto gli azzurri sono già in vantaggio. Bajrami spinge in rete sotto porta un assist da destra di Frattesi, al termine di una bella azione corale che ha visto partecipare gran parte della squadra azzurra. L’azione offensiva si è sviluppata da sinistra verso destra con due tagli orizzontali il secondo dei quali decisivo di Dezi. L’Empoli potrebbe raddoppiare due minuti dopo con un destro di Frattesi dal limite che termina di poco sopra la traversa.

Il pubblico di casa si arrabbia e il Trapani si scuote producendo al 13′ il primo pericolo per la difesa azzurra con Nzola che da buona posizione non riesce a calciare verso Brignoli, chiuso dai centrali difensivi dell’Empoli.

Il tecnico del Trapani sposta Colpani largo a destra, e la sua squadra si modella in campo con il 4-3-3. Gli azzurri, che danno la nettissima sensazione della supremazia tecnica, rischiano al 18′ sugli sviluppi del primo angolo del match con Nzola che al volo spara alto sopra la traversa, mentre sessanta secondi dopo Piscopo spreca a tu per tu con Carnesecchi, arrivando al tiro con poca convinzione.

Al 20′ gli azzurri sfiorano ancora il raddoppio con Frattesi: il suo tocco al volo su cross da destra lambisce il palo più lontano con Carnesecchi in tuffo.

L’Empoli è più forte, ma lascia troppa libertà sulle fasce dove Colpani e Pettinari con il passare dei minuti crescono e al 23′ il Trapani punisce gli azzurri. E’ proprio Pettinari sulla destra a creare scompiglio e mettere un buon pallone al centro: la difesa azzurra non controlla e il pallone raggiunge dalla parte opposta Moscati che tutto solo mette il pallone sotto l’incrocio dei pali. Uno a uno e tutto da rifare con Bucchi che si infuria.

Il tecnico del Trapani Baldini capisce che l’unico modo per fare male all’Empoli è giocare di rimessa, e cambia ancora schema tattico passando al 4-1-4-1, con Taugourdeau “l’uno” davanti alla difesa a saltare da una zona all’altra del terreno di gioco.

L’Empoli continua a sviluppare il suo predominio territoriale, ma commettendo errori che danno l’impressione di una squadra in campo con troppa sufficienza. Gli azzurri continuano a scherzare con il fuoco e al 27′ rischiano di subire un clamoroso gol in contropiede con Nzola che preso palla davanti alla propria area di rigore si invola verso Brignoli e batte a rete, bravo il portiere azzurro a restare in piedi fino da ultimo e respingere, con Pettinari che sulla ribattuta a porta vuota alza sopra la traversa.

L’episodio scuote il “Provinciale” che inizia a spingere i propri beniamini, e il Trapani trova il coraggio che fino a quel momento non aveva avuto. Così la partita diventa un po’ più equilibrata e la squadra di Bucchi, che si arrabbia tantissimo con i tre davanti, comincia a commettere errori uno dietro l’altro: Piscopo si danna l’anima ma sembra ancora “acerbo”, Mancuso spreca una ghiotta occasione a dieci dall’intervallo mandando da pochi passi sopra la traversa e Dezi sembra litigare troppo spesso con il pallone. Gli ultimi dieci minuti del primo tempo evidenziano un calo fisico di Frattesi che, inevitabilmente, rendono ancora più prevedibile la manovra dell’Empoli, facilitando le operazioni di un Trapani che rientra negli spogliatoi tra gli applausi del proprio pubblico, che invece nei primi venti minuti li aveva pesantemente contestati.

SECONDO TEMPO – Si rientra dagli spogliatoi con una variazione nel Trapani: dentro il centrocampista Jakimovski, al posto di Silva apparso in difficoltà, che giocherà da terzino sinistro.

La partenza dell’Empoli è di nuovo micidiale. Al 2′ Bajrami potrebbe segnare la personale doppietta, il suo tiro è velenoso, con Carnesecchi che respinge sulla linea e un minuto dopo il portiere del Trapani deve uscire su Piscopo, mentre al 4′ lo stesso Piscopo manca l’impatto con il pallone sulla riga di porta.

Al minuto otto però Piscopo combina un mezzo pasticcio atterrando Nzola al limite della propria area di rigore. Punizione pericolosa che lo specialista Taugourdeau calcia in porta, bravo Brignoli a deviare in angolo nonostante la deviazione della barriera.

Bucchi capisce che l’ex Carrarese Piscopo è uscito mentalmente dal match e manda in campo La Gumina al suo posto. L’Empoli con il numero venti sembra ritrovare una nuova profondità e il Trapani inizia a perdere nuovamente metri in campo.

La pressione degli azzurri cresce e al 18′ l’Empoli è di nuovo in vantaggio: Stulac dalla distanza trova l’angolino alla sinistra di Carnesecchi, tradito da un rimbalzo e forse anche da un compagno di squadra che gli aveva coperto la visuale al momento del tiro. Il tecnico dei siciliani cambia ancora: dentro l’attaccante Golfo al posto del centrocampista Colpani, con Bucchi che cinque minuti dopo inserisce Gazzola al posto di Dezi, passando ad una difesa a cinque. Poi Baldini inserisce anche Scaglia aumentando al massimo la propria pressione offensiva.

L’Empoli di fatto decide di far correre gli avversari e non batte ciglio, pensando anche alla sfida ravvicinata con lo Spezia, ed in marte la mossa è giusta perchè gli azzurri trovano intere praterie lasciate dagli avversari. Alla mezzora esatta La Gumina in contropiede incrocia bene con Carnesecchi che si distende e devia sui piedi di Mancuso, imperdonabile l’errore del numero sette che da pochi passi manda clamorosamente sul fondo.

Al 35′ il Trapani è di nuovo pericoloso: cross di Del Prete da destra e Pettinari di testa manda alto sopra la traversa superando nel duello Veseli.

Bucchi pensa al debutto di Fantacci (al posto di Bajrami, ndr) per aumentare la freschezza atletica a centrocampo, ma Maietta chiede il cambio e si dirotta su Nikolaou. La difesa regge e l’Empoli avrebbe due clamorose chanche per chiudere il match: prima con un contropiede 5 contro 2 gestito malissimo con Mancuso che spara di nuovo fuori, poi in pieno recupero, anzi a partita quasi finita ma qui è giusto spiegare bene.

L’arbitro concede sei minuti di recupero: per i cinque cambi a partita in corso e le numerose interruzioni. A cinquanta secondi dalla fine gli azzurri ripartono in contropiede e La Gumina avrebbe la palla buona per chiudere il match ma si incarta due volte davanti a Carnesecchi. Mancano trenta secondi quando il Trapani conquista una punizione dalla trequarti: la palla va in area di rigore e la difesa azzurra combina il classico pasticcio… Brignoli compie il miracolo da tre punti, Romagnoli non respinge il pallone su cui Veseli ci scivola contro mandandola alle spalle di Brignoli… e triplice fischio finale, con tanti saluti ai tre punti e alla vetta della classifica, che ora appartiene al Crotone.

E’ da quattordici mesi che questa squadra “spreca” davanti e “combina” pasticci in difesa, mandando in malora tutto quel che di buono costruisce: un motivo ci sarà…