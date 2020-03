Serie B, il gran gesto di Stefani, capitano del Pordenone: mette a disposizione dei medici la sua abitazione

In un periodo complicato un gesto encomiabile quello di Mirko Stefani che, come si evince dal sito ufficiale della Lega B, ha messo a disposizione la sua abitazione nell’alto adriatico al personale sanitario del Covid Hospital di Jesolo (Venezia).

Un gesto apprezzato notevolmente dal direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza: “Vogliamo ringraziare il calciatore e la sua famiglia perché permettono al personale di avere a disposizione un immobile nelle vicinanze dell’ospedale, garantendo così il doveroso riposo quando finiscono i turni in corsia“.

L’offerta del giocatore del Pordenone era nata sui social network, sul quale l’atleta aveva scritto: “Metto a disposizione il mio appartamento per qualunque operatore sanitario in cerca di un appoggio. Se qualcuno ha bisogno contattatemi in privato, grazie“

FOTO –> PORDENONE CALCIO