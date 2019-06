Serie B, il quadro completo delle partecipanti alla stagione 2019-2020: Toscana e Campania le più rappresentate

Dopo la promozione del Trapani arrivata ieri sera contro il Piacenza, sono note finalmente tutte le 20 partecipanti alla Serie B 2019-2020. Il tutto ovviamente, al netto di eventuali decisioni della giustizia sportiva o di problemi di adempimenti vari, che nel calcio italiano sono sempre dietro l’angolo.

Intanto diamo uno sguardo alle 20 aventi diritto: Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Virtus Entella.

Saranno tre le formazioni toscane nel prossimo campionato cadetto (Empoli, Livorno e Pisa), così come 3 saranno le campane (Benevento, Salernitana e Juve Stabia), mentre 2 saranno le liguri, le siciliane, le calabresi e le venete, una sola rappresentante invece per Marche, Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo e Friuli. Da notare per la prima volta dopo tanti anni l’assenza totale di squadre di due regioni che spesso hanno avuto molte partecipanti alla Serie B, stiamo parlando di Puglia ed Emilia-Romagna.