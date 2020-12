Serie B: il recupero Monza-Vicenza finisce 1-1

Termina in parità 1-1 la gara tra Monza e Vicenza, recupero della terza giornata di Serie B. Padroni di casa in vantaggio nel primo quarto d’ora con il colpo di testa di Maric su cross di Sampirisi. Nella ripresa la partita si alza di ritmo e, al 57′, arriva il pareggio veneto con la conclusione dalla distanza di Conti che si spegne in fondo alla rete.

Un pareggio utile al Monza per salire in piena zona play-off, mentre per il Vicenza si tratta del quarto risultato utile consecutivo: il Lanerossi si allontana dalla zona play-out.