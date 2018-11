Serie B: Palermo nuova capolista dopo le gare del sabato

Sette gol animano il pomeriggio della Serie B. Dopo il pari nell’anticipo dell’11ª giornata tra Hellas Verona e Cremonese, il Palermo vince soffrendo sul Cosenza e si porta in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sul Pescara. Pareggio spettacolare a Foggia: i padroni di casa stoppano il Brescia per 2-2 e muovono la classifica. Nessuna rete nel derby veneto tra Padova e Cittadella. Nella sfida delle 18, crolla a sorpresa il Benevento, battuto per 2-1 dall’Ascoli.