Serie B: pareggio in Reggiana-Cremonese, la Salernitana corsara prende la vetta solitaria

Due partite sono state giocate questa domenica in Serie B.

Nel pomeriggio Reggiana e Cremonese hanno pareggiato 1-1: un gol al 90′ di Strizzolo regala il pari alla Cremonese, nell’ultimo quarto d’ora in superiorità numerica vista l’espulsione dell’autore del gol del vantaggio granata, il difensore Costa, che al 14′ aveva portato in vantaggio gli emiliani.

In serata colpo esterno della Salernitana che vince 1-0 a Cosenza. Un gol di Gennaro Tutino permette alla Salernitana di vincere 1-0 in Calabria, adesso i granata sono primi a +2 sulle seconde, Lecce ed Empoli. Cosenza che ha sfiorato il pari nel finale anche in 10, ma i granata hanno disputato un’ottima gara pur in emergenza.