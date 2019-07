Serie B, respinto il ricorso del Palermo: Venezia ufficialmente ripescato

Roma, 12 luglio 2019 – Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12.00 alla presenza dei consiglieri: Lotito e Marotta per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; Sibilia, Acciardi, Baretti, Franchi, Frascà e Montemurro per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno (in collegamento telefonico), Zambrotta e Gama per gli atleti; Beretta e Giatras peri tecnici; il presidente dell’AIA Nicchi; il presidente del Settore Tecnico Albertini, il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il direttore generale Brunelli; il segretario federale Di Sebastiano; il membro UEFA nel Consiglio FIFA Christillin. Invitato, in qualità di uditore, il presidente delll’AIAC Ulivieri.

Il presidente federale, dopo aver aggiornato il Consiglio sulle attività di interesse federale svoltesi nelle ultime due settimane, ha affrontato una riflessione di ordine generale sulle priorità politiche della FIGC. Dopo essere intervenuti sul tema della tempestività e delle certezze delle regole, la seconda fase politica dovrà riguardare la sostenibilità economico-finanziaria del sistema calcio professionistico nel suo complesso.

Ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali e domande di riammissione e ripescaggio per i campionati professionistici

Visto il parere della Covisoc, il Consiglio ha respinto il ricorso inoltrato dalla società Palermo Calcio ed ha votato all’unanimità la riammissione della società Venezia in Serie B, la riammissione di Virtus Vecomp,Fano e Paganese in Serie C e il ripescaggio di Modena e Reggio Audace sempre in Serie C.