Serie B, riepilogo della 18a giornata: vincono Palermo, Verona e Perugia

La 18a giornata si è aperta a Santo Stefano con il successo, in zona Cesarini, del Brescia nel derby lombardo con la Cremonese che, come ricordato poc’anzi, ha consentito alle Rondinelle di balzare, provvisoriamente, al comando della classifica in coabitazione con il Palermo, e l’exploit del Livorno, corsaro a Carpi.

Nelle gare di questo giovedì 27, agevolato da un errore di Perucchini, il Palermo sbriga la pratica Ascoli e si riprende la leadership solitaria della classifica. Il derby veneto premia l’Hellas Verona, trascinato da un Pazzini straripante. Il bomber toscano sigla una tripletta e lancia un messaggio inequivocabile a Fabio Grosso. Vittoria importante per il Perugia, che strapazza un Foggia dimesso ed evanescente. Blitz di Benevento e Spezia, corsari rispettivamente a Padova e Crotone. Tremano Foscarini e Oddo. Mentre al ‘San Vito – Marulla’ Cosenza e Salernitana si spartiscono la posta.