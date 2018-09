Serie B, rimandata a lunedì la decisione del TFN

Di Lorenzo Aliberti

Anche oggi non c’è stata una decisione ufficiale in merito al format della Serie B.

Dalle notizie di ieri oggi doveva essere il giorno decisivo per stabilire se la B sarebbe stata composta da 19 o 22 squadre invece il Tfn, presieduto da Cesare Mastrocola, si è riservato una decisione ad inizio settimana prossima. In merito alla decisione del tribunale si è espresso il legale del Catania dicendo : “Il Tribunale ha già le idee chiare, non so quale sarà la decisione sull’eccezione presentata da alcune società, ma penso che i giudici abbiano le idee chiare. Il verdetto giungerà lunedì”.

Per quanto riguarda il Siena la società toscana ha già chiesto il rinvio del match di domenica contro il Pontedera.